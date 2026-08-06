Rheinmetall: не можете сами – мы вам продадим

Немецкий военный концерн Rheinmetall представил проект GMF 140 — 140-метровый фрегат с управляемым ракетным оружием, предназначенный для ВМС стран НАТО и их союзников, которым нужен надводный боевой корабль нового поколения с интегрированной противовоздушной и противоракетной обороной, противолодочной защитой и ударными возм.