Милые пёсики, которых можно встретить в транспорте

Многие хозяева передвигаются со своими питомцами в транспорте. По правилам Америки, собак нужно перевозить в сумках, поэтому не удивляйтесь, если увидите овчарку или хаски в рюкзаке! Питомцы не против такого передвижения, а пассажиры только рады таким попутчикам! Он не слишком доволен Полная невозмутимость! Похоже, он уже привык так ездить Отличный способ перевозки! Даже бассет может ехать в сумке Щенок акиты похоже удивлён Ничем не удивлён Хороший мальчик на ручках И снова собака в рюкзаке Хозяева собак очень изобретательны Не спрашивайте, что здесь происходит Собака в сумке?В сумке.