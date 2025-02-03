В Таллине подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina В Таллине произошёл новый случай поджога украинского ресторана — на сей раз пострадала складская зона заведения Faina Ukraina, сообщили его представители в соцсетях.
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