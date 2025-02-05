Последняя высота. Иркутские истории

«На каждом привале Иван Дементьевич старался что-то зарисовать, но, скорее, по обязанности, сознавая невозможность передать грозное величие котловин и ревущих водопадов, угрюмость ущелий и грёзы широких долин».
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