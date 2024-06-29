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Киргизия вконец обнаглела: Чиновница Джаманбаева требует от России ещё больше денег и льгот для своих мигрантов

Киргизия вконец обнаглела: Чиновница Джаманбаева требует от России ещё больше денег и льгот для своих мигрантов

Сегодня 133 прочитали Наглость Киргизии переходит все границы. На этот раз страна официально потребовала для своих граждан ещё больше денег и льгот.

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