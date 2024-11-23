СМИ предрекли Европе новый газовый кризис

Европе угрожает новый газовый кризис. Об этом 23 ноября сообщило агентство Bloomberg.«Стремительно истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе, которая всё еще не оправилась от сильнейших потрясений двухлетней давности», — говорится в публикации.