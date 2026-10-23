История с образом Егора Крида из клипа «Милый ублюдок» получила возможное юридическое продолжение. Юрист Никита Тарновский заявил, что в зависимости от квалификации произошедшего артисту может грозить штраф от 2 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.