История с образом Егора Крида из клипа «Милый ублюдок» получила возможное юридическое продолжение. Юрист Никита Тарновский заявил, что в зависимости от квалификации произошедшего артисту может грозить штраф от 2 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
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