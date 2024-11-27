Способны ли США сбить "Орешник"? В противодействии российским ракетным новинкам американцы рассчитывают на THAAD

Утро 17 января 2022 года в Абу-Даби не предвещало нефтяному эмирату никаких проблем. На идеально чистых улицах города всё так же лениво и вальяжно прогуливалась состоятельная публика со всего мира, по идеально ровным дорогам передвигались упоительно дорогие машины, открывали свои двери шикарные бутики.
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