Способны ли США сбить "Орешник"? В противодействии российским ракетным новинкам американцы рассчитывают на THAAD

Утро 17 января 2022 года в Абу-Даби не предвещало нефтяному эмирату никаких проблем. На идеально чистых улицах города всё так же лениво и вальяжно прогуливалась состоятельная публика со всего мира, по идеально ровным дорогам передвигались упоительно дорогие машины, открывали свои двери шикарные бутики.