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Денег не будет: Арабы преподали предателям России урок - русским есть чему поучиться

Денег не будет: Арабы преподали предателям России урок - русским есть чему поучиться

Власти Объединённых Арабских Эмиратов не простили бежавшим из России артистам русофобских речей.Бежавшие из России артисты, которые до недавней поры подкармливались концертами в Дубае, получили знатную оплеуху.

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