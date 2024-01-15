Денег не будет: Арабы преподали предателям России урок - русским есть чему поучиться

Власти Объединённых Арабских Эмиратов не простили бежавшим из России артистам русофобских речей.Бежавшие из России артисты, которые до недавней поры подкармливались концертами в Дубае, получили знатную оплеуху.
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