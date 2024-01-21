SIXT полностью отказалась от Tesla в пользу Jeep, Chrysler and Dodge

Немецкая компания по прокату авто SIXT хочет купить до 250 000 электромобилей Stellantis (Нидерланды) и всё бы ничего, но ранее руководство SIXT заявило, что избавляется от электромобилей Tesla в своём парке и причём, полностью.
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