Юрий Ильинов

Вышедший во второй тур выборов кандидат в президенты Румынии: Если меня выберут, я прекращу военную помощь Украине Перед вторым туром выборов президента Румынии в опросах среди граждан страны лидирует победитель первого тура Кэлин Джорджеску (Георгеску). Разные опросы показывают разные данные: от 56 до 60% голосов поддержки. Однако румынские соцопросы – вещь весьма интересная. Дело в том, что перед первым туром выборов Джорджеску вообще не фигурировал в числе фаворитов. В лучшем случае, на основании данных опросов, он занимал бы третье место. Но он занял первое место, что стало поводом для его противников объявить о «нарушениях» и «необходимости переголосовать в первом туре». Тем временем Джорджеску даёт интервью западным журналистам, у которых к нему вдруг проявился особый интерес. Причина в том, что Джорджеску позиционирует себя в качестве евроскептика, критикует НАТО, выступает за диалог с Россией, и на Западе в связи с этим считают, что в случае победы он примкнёт к стану Орбана и Фицо. Комментируя свою программу, в интервью Reuters Кэлин Джорджеску заявил, что его принципиальная позиция состоит в том, что «война на Украине должна быть немедленно остановлена». Джорджеску: Это не может продолжаться. Война должна быть остановлена. Это основа. Если я буду избран президентом, я прекращу военную помощь Украине. Стоит напомнить, что через Румынию идут крупные потоки военной помощи – в том числе в дунайские порты Украины. Если Джорджеску действительно сделает то, о чём говорит в случае своего избрания, то канал таких поставок может для киевского режима закрыться. Джорджеску также пообещал перекрыть транзит украинского зерна в Европу, так как, по его словам, это не идёт на пользу европейским фермерам. Кандидат в президенты Румынии: Румыния не обязана придерживаться натовского пункта по расходам на оборону. Если НАТО – оборонительный союз, то и надо оставаться оборонительным союзом. А забота румынского народа – быть счастливым, не имея в этом плане перед кем-то обязательств, которые идут вразрез с нашими национальными интересами.