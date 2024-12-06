В области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

В Иванове в 07-50 на улице Спортивная 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» двигаясь по второстепенной дороге, совершил столкновение с движущимся по главной автомобилем «Омода», под управлением 44-летнего водителя.
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