В области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

В Иванове в 07-50 на улице Спортивная 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» двигаясь по второстепенной дороге, совершил столкновение с движущимся по главной автомобилем «Омода», под управлением 44-летнего водителя.