Лемье укусил Брэди Ткачака во время стычки в матче «Лос-Анджелес» – «Оттава». Его удалили до конца игры

Форвард «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье был удален до конца матча регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:2) за свой поступок во время стычки с капитаном соперника Брэди Ткачаком в третьем периоде.

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