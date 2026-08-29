Ледяной шелковый путь и $300 млрд: Борис Титов – о рекордном товарообороте России и Китая

26 августа 2026 года в Москве председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов провёл пресс-конференцию для ведущих СМИ двух стран.
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