Путин пожелал отмечающему день рождения Кочаряну стойкости перед лицом испытаний

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму бывшему армянскому лидеру Роберту Кочаряну, который 31 августа отмечает день рождения.
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