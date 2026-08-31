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Газета.ру

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Путин пожелал отмечающему день рождения Кочаряну стойкости перед лицом испытаний

Путин пожелал отмечающему день рождения Кочаряну стойкости перед лицом испытаний

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму бывшему армянскому лидеру Роберту Кочаряну, который 31 августа отмечает день рождения.

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