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На акции протеста в Тбилиси задержали бывшего министра

На акции протеста в Тбилиси задержали бывшего министра

На прошедшей в воскресенье, 28 апреля, в Тбилиси акции протеста против принятия законопроекта о прозрачности иностранного влияния задержали бывшего госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили.

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