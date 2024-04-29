На акции протеста в Тбилиси задержали бывшего министра

На прошедшей в воскресенье, 28 апреля, в Тбилиси акции протеста против принятия законопроекта о прозрачности иностранного влияния задержали бывшего госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили.