Märkische Allgemeine Zeitung: Обстреляли ТЭС в Йеншвальде ракетами

Неизвестные обстреляли самодельными ракетами угольную ТЭС в Йеншвальде, Бранденбург. Пострадала электроподстанция, обнаружены обезвреженные устройства.
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