Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», где осмотрел новый арктический танкер-газовоз «Пётр Столыпин» и уникальный завод винто-рулевых колонок «Сапфир».
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«Пётр Столыпин» — судно ледокольного класса Arc7, третье в серии из пяти газовозов. Однако время изменилось и для БПЛА это ничего не меняет просто беспомощная махина.