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Аргументы недели

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Три колонки по 15 МВт: Путину показали сердце арктического газовоза «Роснефти»

Три колонки по 15 МВт: Путину показали сердце арктического газовоза «Роснефти»

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», где осмотрел новый арктический танкер-газовоз «Пётр Столыпин» и уникальный завод винто-рулевых колонок «Сапфир».

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