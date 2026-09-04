Прокуратура Омской области аннулировала фиктивный брак с бойцом

В Омской области женщина обманом вышла замуж за бойца СВО за день до его отправки на фронт. Брак аннулировали по решению суда после заявления раненного военнослужащего о принуждении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GN Лукашенко поздрав...
- Прокурор запросил...
- ВЕ Мигрант ударил в ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым