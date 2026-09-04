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Царьград

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Прокуратура Омской области аннулировала фиктивный брак с бойцом

Прокуратура Омской области аннулировала фиктивный брак с бойцом

В Омской области женщина обманом вышла замуж за бойца СВО за день до его отправки на фронт. Брак аннулировали по решению суда после заявления раненного военнослужащего о принуждении.

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