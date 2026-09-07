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Рахимич о Данилове: «Надеюсь, станет как Игнашевич и принесет ту же пользу ЦСКА и сборной России. Кирилла я знаю по академии – рад, что ребята становятся лидерами клуба

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич выразил надежду, что Кирилл Данилов в будущем повторит успехи  Сергея Игнашевича .

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