Что страшнее - война зэков или откровения РАН? Россия в опасности, и об этом пора говорить прямо

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Царьград Фото: globallookpress.com Начиная новую неделю, хотим рассказать вам о двух показательных явлениях, которые можно описать, как "это не то, что вам кажется".

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Комментарии
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Владимир Еремеев
Не первый раз пишу, что чиновников и руководителей диаспор, способствующих легализации мигрантов, необходимо судить, как сообщников совершенных преступлений по предварительному сговору! В миг отобьет охоту!
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6 час.
Владимир Шалимов
Эх, нет у нас нормальной власти, которая взяла бы эту горе-учёниху Храмову за шкирку, повалила бы сучку на лавку пузом вниз, приспустила бы ей рейтузы с начёсом до колен и... плетёной нагайкой бы &quot;расписала пульку&quot; на обеих ягодицах. Вот это бы были &quot;Врата учёности&quot;!
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4 час.
Михаил Кицис
Название статьи крупными буквами! А вот автора  на МТ и на первоисточники я найти не смог. Зачем перепечатывать либо анонимки, либо уж очень завуалировать фамилию автора? Так поступают либо трусливые, либо непорядочные люди. Бывают, что трусливые и непорядочные одновременно.
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3 час.

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