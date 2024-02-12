Что страшнее - война зэков или откровения РАН? Россия в опасности, и об этом пора говорить прямо

Владимир Еремеев Не первый раз пишу, что чиновников и руководителей диаспор, способствующих легализации мигрантов, необходимо судить, как сообщников совершенных преступлений по предварительному сговору! В миг отобьет охоту!

Владимир Шалимов Эх, нет у нас нормальной власти, которая взяла бы эту горе-учёниху Храмову за шкирку, повалила бы сучку на лавку пузом вниз, приспустила бы ей рейтузы с начёсом до колен и... плетёной нагайкой бы "расписала пульку" на обеих ягодицах. Вот это бы были "Врата учёности"!