Пропавший в лесу под Воронежем 80-летний мужчина найден живым

Из-за проблем со слухом дедушка мог не услышать спасателей. Группы пытались уловить звонок его телефона, родные патрулировали село.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым