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Воронежские новости

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Пропавший в лесу под Воронежем 80-летний мужчина найден живым

Пропавший в лесу под Воронежем 80-летний мужчина найден живым

Из-за проблем со слухом дедушка мог не услышать спасателей. Группы пытались уловить звонок его телефона, родные патрулировали село.

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