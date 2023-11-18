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Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Хайди Венг выиграла классическую разделку на 10 км, Шлинн – 2-я, Бергане – 3-я, Клодель – 4-я

Лыжные гонки Турнир в Бейтостолене Бейтостолен, Норвегия 10 км, раздельный старт, классический стиль Женщины 1.

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