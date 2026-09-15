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Спорт Уик-Энд

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Александр Овечкин открыл, почему он продлил на год контракт с «Вашингтоном». И это не абсолютный рекорд Гретцки

Александр Овечкин открыл, почему он продлил на год контракт с «Вашингтоном». И это не абсолютный рекорд Гретцки

Легендарный российский форвард, выдающийся бомбардир мирового хоккея Александр Овечкин назвал в эфире ток-шоу «Фетисов» в интервью двукратному олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Вячеславу Фетисову на телеканале «Звезда» главную причину, по которой он после долгих раздумий продлил на год контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

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