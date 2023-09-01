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Азат Максум о следующем сопернике: «С любым из топ-15»

Казахстанский боец UFC Азат Максум о выборе следующего соперника: «Хочу подраться с любым соперником из топ-15 нашего дивизиона» В своем дебюте в американской лиге Азат выиграл решением судей Тайсона Нэма.

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