Песков: подготовка визита Путина в КНДР идет своим ходом

Геннадий Бережнов

Визит Путина в КНДР находится в стадии подготовки. Это правильно и нужно. Сегодня это самый надёжный наш союзник и им я верю больше, чем всем остальным! Только вот не пойму для чего мы так страстно отбиваемся от поставок вооружения из КНДР. Что мы хотим сказать, что сами справимся? Весь Запад и США поставляют в Киев всё что им нужно. Я практически поверил Захаровой, что мы оружие не берём в КНДР.