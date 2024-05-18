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Песков: подготовка визита Путина в КНДР идет своим ходом

Песков: подготовка визита Путина в КНДР идет своим ходом

Визит президента России Владимира Путина в КНДР находится в стадии подготовки. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Визит Путина в КНДР находится в стадии подготовки. Это правильно и нужно. Сегодня это самый надёжный наш союзник и им я верю больше, чем всем остальным! Только вот не пойму для чего мы так страстно отбиваемся от поставок вооружения из КНДР. Что мы хотим сказать, что сами справимся? Весь Запад и США поставляют в Киев всё что им нужно. Я практически поверил Захаровой, что мы оружие не берём в КНДР.
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