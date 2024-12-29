Депутат Дубинский: Зеленский превращается из комика в маньяка из хоррора

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что Владимир Зеленский воспринимает общественную ненависть как оценку своего актёрского мастерства, сравнивая его трансформацию от комедийного актёра до героя фильма ужасов.
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