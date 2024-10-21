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Боец ВС РФ Аид: американская ЧВК FOG вывела с Курской области основные силы

Боец ВС РФ Аид: американская ЧВК FOG вывела с Курской области основные силы

Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) в первую неделю атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область России сняла своих сотрудников с этого направления из-за провала "плана блицкриг".

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