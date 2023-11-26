Global Look Press/Luca Piergiovanni/ZUMAPRESS.com Трагедию на Украине можно было предотвратить гораздо раньше, еще 10 лет назад, когда с подачи Запада соседняя страна из государства превратилась в стратегический проект "анти-Россия".
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