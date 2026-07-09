Для ЕС настало время ужасающих историй: с момента преступления, совершенного агентом СБУ в Монако, еэсовским — от политиков до чиновников, от бизнесменов до активистов — нужно быть внимательными, очень внимательными к тому, что они говорят, как, кому и когда.