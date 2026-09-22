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Три компании Архангельской области представили продукцию на выставке «Мир детства» в Москве

Три компании Архангельской области представили продукцию на выставке «Мир детства» в Москве

Компании региона провели переговоры с представителями Кыргызстана и Беларуси, а участие в коллективном стенде организовал Центр поддержки экспорта, компенсировав расходы на аренду площади.

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