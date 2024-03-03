Затонувший после длительных мучений британский балкер Rubymar. После получения тяжелых повреждений от противокорабельных баллистических ракет хуситов, тонул мучительно долго.
Он утонул
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Затонувший после длительных мучений британский балкер Rubymar. После получения тяжелых повреждений от противокорабельных баллистических ракет хуситов, тонул мучительно долго.
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