Собак с территории частного приюта начали сотнями увозить в Бурятию

Надежда Белугина

Проблема остаётся нерешённой. не смотря на множество заседаний и законов. Бродячие собаки, множество кошек в одной квартире - это недоработка, конечно, местной власти. Но как ей быть? Платить из бюджета за "любителей животных", которые совсем не любители и горлопанят на всех площадках о жестокости других? Ведь именно они выбирают себе будущего любимца, разочаровываясь в нечистоте породы или не справившись с воспитанием и собственной ленью, выбрасывают их на улицу. Ведь именно они, имея собак и кошек, способных принести приплод, не ставят их на учёт, не водят к ветеринарам, а приплод, от якобы любимых животных, подбрасывают к многоэтажкам, на пустыри, к приютам и частным секторам. Разве не так? А не они свою агрессию и свирепость, ненависть к людям, особенно соседям, выплёскивают за спинами своих якобы любимцев, позволяя им ходить без намордника, без ошейника в неположенных местах, подвергая ни в чём неповинных детей и беспомощных людей риску потерять здоровье и даже жизнь. Эти животные выполняют волю своего хозяина. А травят, убивают и сдают в тюрьмы(приюты) потом не хозяина, а "любимых" животных. Именно эти хозяева объединившись в стаи (общества) для защиты животных потом агрессивно защищают своё беззаконное, безответственное отношение к своим якобы любимцам. Вернитесь с головы на ноги. Человек не кидается на собак. А собаки изувечили уже сколько детей, превращая их в инвалидов и лишая их жизни. Надо давно спрашивать с хозяев. Ведь те, кто изначально завёл животного, должен это зарегистрировать, как автомобиль, мотоцикл, оружие, крокодила и др опасную собственность. Бросьте свои силы на этот момент и волонтёры, и соседи. и очевидцы, и те же любители собак. Животных я люблю, не вскипайте, но зная об ответственности, не фанатею. Если человек любит собак, он соблюдает закон об их содержании и воспитании. Я встретила огромную спокойную собаку, а если бы голодную и злую? В стойке она мне выше пояса. РАЗГОВОР ДВУХ СЕРДЕЦ Надежда Белугина-Подюжская Неожиданная встреча – пёс бродячий на пути. Мысль мгновенна – понимаю, мне его не обойти. Мы глядели виновато в «виноватые» глаза Пёс и я. И всё искали, что друг другу нам сказать. Промолчал, смущаясь явно: «Я не ел уже давно. Беспородный. Стал ненужным. Жизнь собачья - не кино…» Головой качнул ушастой, спрятал горький влажный взгляд. И под ложечкой заныло: «Что в ответ тебе сказать?» Я потрогала ладонью твой сухой горячий нос. Прошептала, лоб наморщив: «Как же твой решить вопрос? Ты большой и полквартиры будет надобно тебе. С биркой. Бомж официальный. Чем помочь в твоей беде? И моя судьба такая - не всегда со мной в ладу. Чем смогла, вот, угостила…Но домой одна пойду». Ты меня, конечно, понял и простил, хвостом вильнув: «На твою, не дрейфь, свободу я никак не посягну». Мы расстались, попрощавшись, не друзья и не враги. Жаль, за подлости хозяин не вернёт тебе долги. До сих пор терзает память, будто страшный липкий сон: Вспоминаю, как стучали оба сердца в унисон. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2020 Свидетельство о публикации №120110203179