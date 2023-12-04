NBC: Демократы и республиканцы в сенате США не договорились по Украине

Представители демократов и республиканцев в сенате Соединенных Штатов не смогли договориться по проекту закона о защите границы и борьбе с нелегальной миграцией, чье согласование могло бы удовлетворить запрос президента страны Джо Байдена на оказание поддержки Украине, Израилю и Тайваню.
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