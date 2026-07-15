Боевые пловцы проверили подводную часть корабля «Перекоп»

В Североморске боевые пловцы Балтфлота провели плановую проверку подводной части учебного корабля «Перекоп», спущенного на воду в 1976 году, чтобы выявить и предотвратить возможные угрозы во время плавания в Баренцевом море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии