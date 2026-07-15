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Царьград

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Боевые пловцы проверили подводную часть корабля «Перекоп»

Боевые пловцы проверили подводную часть корабля «Перекоп»

В Североморске боевые пловцы Балтфлота провели плановую проверку подводной части учебного корабля «Перекоп», спущенного на воду в 1976 году, чтобы выявить и предотвратить возможные угрозы во время плавания в Баренцевом море.

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