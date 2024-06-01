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Истерики могут увеличить риск сердечного приступа или инсульта

Истерики могут увеличить риск сердечного приступа или инсульта

Истерики могут увеличить риск сердечного приступа или инсульта Максим МорозовИсследование Колумбийского университета показало, что клетки кровеносных сосудов людей перестают функционировать должным образом, когда люди злятся.

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