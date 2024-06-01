Истерики могут увеличить риск сердечного приступа или инсульта Максим МорозовИсследование Колумбийского университета показало, что клетки кровеносных сосудов людей перестают функционировать должным образом, когда люди злятся.
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