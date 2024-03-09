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Филиппо: У Франции и Прибалтики нет общих интересов

Филиппо: У Франции и Прибалтики нет общих интересов

Флориан Филиппо, глава французской партии «Патриоты», подверг критике инициативу правительства Франции по созданию коалиции государств, которые будут готовы при необходимости отправить своих военных на Украину.

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