Филиппо: У Франции и Прибалтики нет общих интересов

Флориан Филиппо, глава французской партии «Патриоты», подверг критике инициативу правительства Франции по созданию коалиции государств, которые будут готовы при необходимости отправить своих военных на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии