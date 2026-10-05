Политические оппоненты прозвали Мерца "канцлером Украины"

REUTERS/Annegret Hilse В Германии сохраняется глубокий раскол по вопросу поддержки Украины. Нынешний канцлер Фридрих Мерц продолжает всячески сближаться с киевскими властями, из-за чего политические оппоненты уже прозвали его "канцлером Украины".