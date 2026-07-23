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Царьград

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Министерство энергетики Казахстана сократило добычу нефти из-за КТК

Министерство энергетики Казахстана сократило добычу нефти из-за КТК

Пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщила о временном снижении добычи нефти. Это связано с приостановкой отгрузок на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, что требует корректировки суточных уровней добычи.

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