Видео переворота нивы возле Нижней Ельцовки в Новосибирске выложили в сеть

По информации телеграмм канала АСТ – 54 Black cегодня в 11:50 на Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовке по стороне движения из Академгородка в город водитель Нивы не справился с управлением и врезался на приличной скорости в отбойник, от удара машина перевернулась.