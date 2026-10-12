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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Салавата» Алексеев пропустит 1,5 месяца из-за травмы. У него 0+11 в 13 матчах сезона КХЛ

Защитник « Салавата Юлаева » Александр Алексеев пропустит полтора месяца из-за травмы, сообщил Артур Хайруллин.

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