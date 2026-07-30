Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 399 подписчиков

Раскрыты детали ночного удара армии России по Украине

Раскрыты детали ночного удара армии России по Украине

В Минобороны России раскрыли подробности массированного удара высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии