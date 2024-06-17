Мбаппе сломал нос в игре с австрийцами

В концовке матча Франция – Австрия (1:0) Килиан Мбаппе получил перелом носа. На 85-й минуте Мбаппе наносил удар головой после передачи Антуана Гризманна и по инерции на полном ходу столкнулся лицом с плечом австрийца Кевина Дансо.