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Лучше не тратить, а копить: приметы на 14 июля

Сегодня, 14 июля  — Летние Кузьминки. Это день считают своим покровителем кузнецы. С этого дня также начинают собирать ягоды в лесу и на огороде, например, малину, ежевику, крыжовник, смородину и другие, которые уже поспевают к этому времени.

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