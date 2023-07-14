Лучше не тратить, а копить: приметы на 14 июля

Сегодня, 14 июля — Летние Кузьминки. Это день считают своим покровителем кузнецы. С этого дня также начинают собирать ягоды в лесу и на огороде, например, малину, ежевику, крыжовник, смородину и другие, которые уже поспевают к этому времени.
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