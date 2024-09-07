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Зеленский выразил сожаление, что не может нанести ракетный удар по Кремлю

Зеленский выразил сожаление, что не может нанести ракетный удар по Кремлю

Владимир Зеленский сожалеет, что ВСУ не может наносить дальнобойные удары вглубь России и по Кремлю.Владимир Зеленский выразил сожаление, что Вооруженные силы Украины не могут применять западное дальнобойное оружие для ударов по Кремлю и вглубь России.

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