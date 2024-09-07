Зеленский выразил сожаление, что не может нанести ракетный удар по Кремлю

Владимир Зеленский сожалеет, что ВСУ не может наносить дальнобойные удары вглубь России и по Кремлю.Владимир Зеленский выразил сожаление, что Вооруженные силы Украины не могут применять западное дальнобойное оружие для ударов по Кремлю и вглубь России.
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