Зеленский выразил сожаление, что не может нанести ракетный удар по Кремлю

Владимир Зеленский сожалеет, что ВСУ не может наносить дальнобойные удары вглубь России и по Кремлю.Владимир Зеленский выразил сожаление, что Вооруженные силы Украины не могут применять западное дальнобойное оружие для ударов по Кремлю и вглубь России.