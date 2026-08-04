На 90-м году жизни скончалась старший преподаватель исторического факультета Воронежского госуниверситета

35 лет своей жизни Александра Андреевна Асмус посвятила работе в ВГУ. «За годы своей профессиональной деятельности она зарекомендовала себя как талантливый преподаватель, обучив и воспитав не одно поколение студентов самых разных специальностей, интересующихся историей», — вспоминают коллеги и ректорат университета.