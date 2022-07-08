Завершено расследование уголовного дела по факту незаконного оборота спиртосодержащей продукции в Республике Тыва

Следственной частью СУ МВД по Республике Тыва окончено производство по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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