В сентябре 1958 года американский «Сайдвиндер» оказался в руках китайских военных. Ракета попала в МиГ-17, не взорвалась и прилетела на аэродром вместе с ним.
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