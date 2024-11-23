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Царьград

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Строительный эксперт назвал главный минус дешёвых искусственных ёлок

Строительный эксперт назвал главный минус дешёвых искусственных ёлок

При выборе идеальной искусственной ёлки надо обратить на материалы, цену и запах изделия. Найти хорошую ёлку может оказаться совсем непросто.

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