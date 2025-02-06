Бывший канцлер ФРГ поддержала решение своего преемника не передавать Киеву ракеты Taurus, а также его решимость продолжать помогать ВСУ.
Ангела Меркель призвала не допустить победы России в СВО
Комментарии
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АндрейБорков
Епс-ту-дей! Старая черепаха Тортила ожила, голосок подала, охренеть не встать. А кто сейчас такая эта Меркель? Это ОТРАБОТАННЫЙ ПАР, ЭТО НАВАР ИЗ ПОД ЯИЦ! Если выражаться более точно, но не совсем нормативно, то Меркель в настоявшее время это ХУЕ...А ИЗ ПОД НОГТЕЙ. А для порядка надо нашему СК РФ возбудить уголовное дело в отношении Меркель и объявить ее в розыск.
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